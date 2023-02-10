Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе, передает РИА Новости. В прошлом году, вопреки Конституции, ежегодного послания не было.

Как рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, послание будет посвящено текущей ситуации. Путин сделает акцент в том числе на спецоперации, экономике и социальных проблемах.

В прошлом году послание Федеральному собранию отменили. СМИ сообщали, что Путину нечего было предъявить обществу после вывода войск из Херсона и других неудач в Украине. Путин говорил, что ему нужно дополнительное время для анализа ситуации. The Moscow Times писала, что президент не получил гарантий от ФСБ, что на российской территории не будет украинских атак.