Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии

«ОВД-Инфо»‎* сообщило, что бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации убийств предпринимателей.

На прошлой неделе в пятницу Фургала и других обвиняемых по делу присяжные признали виновными и не заслуживающими снисхождения. Обвинение просило назначить ему 23 года колонии.

На приговор экс-губернатор отреагировал эмоционально.

«Ваша честь, приговор понятен, не понятно только одно. Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?»‎ — цитирует SOTA Фургала.

Остальные фигуранты дела также получили сроки. Андрей Карепов — 21 год, Андрей Палей — 17 лет, Марат Кадыров — 9,5 лет. По версии следствия, они участвовали в созданной Фургалом ОПГ.

В Хабаровске после ареста экс-губернатора в 2020 году прошли массовые протесты. Сторонники политика, как и он сам, считали, что дело против него сфабриковано.





*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иноагентом».

