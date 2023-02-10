В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в похищении депутата Марка Горячева

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в причастности к похищению российского политика и предпринимателя Марка Горячева в 1997 году. По информации ТАСС, политик был убит.

Похищение политика произошло в марте 1997 года. У него могли быть проблемы с выплатой кредитов. Его вытащили из машины, пересадили в «Жигули»‎ и увезли в неизвестном направлении. «Фонтанка»‎ пишет , что убитого Горячева расчленили, а тело бросили в полынью в Финском заливе.