Mash: в Брянской области атакован международный аэропорт

Mash сообщил, что в Брянской области беспилотник атаковал международный аэропорт. Власти не подтвердили, что был атакован именно этот объект.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, ПВО отразили атаку ВСУ, беспилотник сбит. Пострадавших и разрушений нет.

По данным Mash, это вторая атака за последние два дня. Журналисты говорят, что в сторону аэропорта Брянска запустили группу беспилотников со взрывчаткой около 9:30 утра.

Помимо Брянска, атакован Суземский район. Пострадавших после минометного обстрела нет, повреждены два дома.