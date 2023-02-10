«ОВД-Инфо»*‎* сообщило, что в СИЗО скончался фигурант дела «Хизб ут-Тахрир»* Джемиль Гафаров. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Гафаров неоднократно говорил о том, что в СИЗО ему не оказывают медпомощь.

Гафарову было 60 лет. У него была почечная недостаточность, в ноябре 2022 года он перенес сердечный приступ в СИЗО. Медсанчасть отказывалась предоставить ему лекарства и выдавала только валидол. Адвокат Рифат Яхин подчеркивал, что содержание в СИЗО опасно для жизни его подзащитного.

«Только что получил печальную новость — в СИЗО города Новочеркасска скончался 60-летний политзаключенный Джемил Гафаров, ранее осужденный российскими судами к 13 годам лишения свободы. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, его друзьям и соратникам. Государство-террорист Россия должна быть уничтожена»‎, — написал Рефат Чубаров.

Гафарова и четырех фигурантов второго симферопольского дела «Хизб ут-Тахрир»* — Сервета Газиева, Алима Каримова, Сейрана Муртазу и Эрфана Османова — приговорили к 13 годам лишения свободы каждого. Их обвинили в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и о приготовлении к захвату власти (ст. 278 УК с применением ч. 1 ст. 30 УК).





*«Хизб ут-Тахрир» российские власти считают «террористической организацией»‎.

**«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иноагентом».

