В Забайкалье жители выступили против торжественных похорон наемника ЧВК «Вагнер»‎

В Забайкальском крае в поселке Жирекен отменили торжественное прощание с погибшим в Украине наемником ЧВК «Вагнер»‎. Против выступали местные жители. Родственники погибшего жаловались местной главе поселка и пытались заставить ее организовать «похороны героя»‎, пишет «Сибирь.Реалии»‎*.

Погибший — 23-летний Никита Касаткин. Он отбывал срок в колонии за убийство местного жителя. Он забил соседа ножом, нанес ему не меньше десяти ножевых ранений и несколько ударов металлической трубой. Его осудили на 10 лет колонии в 2020 году.

«Как так?! Он заключенный, не отсидевший свое наказание. Он пошел воевать за зарплату и за возможность досрочно выйти на свободу, так еще и жертвой его выставляют. Вот это нас и возмутило. Из кого героев лепят? Из убийц? Из-за которых матери детей боятся гулять отпускать? Якобы он пошел защищать наш поселок! Что-то я никакой военной опасности в Жирекене не вижу, чтобы зеков для этого на свободу выпускать»‎, — рассказала журналистам одна из местных жительниц.

При этом жители добавили, что не против помочь его двум маленьким сестрам — их мать умерла. Но собирать на похороны того, о ком они не могут вспомнить ничего хорошего, они не захотели.

«Но к чему эта помпа — герой России, торжественное прощание в ДК?! Зачем эти дорогие проводы, если сами военные, или кто они там, не заплатят за них, если уж он такой молодец?!»‎ — возмущается жительница поселка.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иноагентами».