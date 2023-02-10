В Конституции Чечни закрепили звание «отца народа»‎ для Кадырова

«Кавказ.Реалии»* сообщил, что парламентарии Чечни закрепили в Конституции региона звание «отец народа» для главы республики Рамзана Кадырова.
На чеченском «отец народа» — мекх-да. Как считает спикер парламента Магомед Даудов, изменения нужны были для того, чтобы установить единообразие наименований должности главы региона. Чеченский язык является государственным в республике.
В Конституцию внесли также положения о том, что глава региона — гарант соблюдения основного закона, прав и свобод граждан. Кадырова наделили также полномочиями по обеспечению территориальной целостности, безопасности, мира и согласия.
*«Кавказ.Реалии» Минюст России считает «иноагентом».