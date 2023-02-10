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#Новости

В Конституции Чечни закрепили звание «отца народа»‎ для Кадырова

10.02.2023

По-чеченски он называется «мекх-да»

«Кавказ.Реалии»‎* сообщил, что парламентарии Чечни закрепили в Конституции региона звание «отец народа»‎ для главы республики Рамзана Кадырова. 

На чеченском «отец народа»‎ — мекх-да. Как считает спикер парламента Магомед Даудов, изменения нужны были для того, чтобы установить единообразие наименований должности главы региона. Чеченский язык является государственным в республике. 

В Конституцию внесли также положения о том, что глава региона — гарант соблюдения основного закона, прав и свобод граждан. Кадырова наделили также полномочиями по обеспечению территориальной целостности, безопасности, мира и согласия. 


*«Кавказ.Реалии»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.



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