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#Новости

В Новосибирске погибли 13 человек из-за взрыва газа в жилом доме

10.02.2023

Взрыв произошел вчера

МЧС сообщило, что о уточненным данным после взрыва в пятиэтажке в Новосибирске погибли 13 человек. Еще девять человек ранены. Из-под завалов достали 14 человек. 

Поисковая операция еще продолжается. Из-под завалов достали в том числе ребенка. Один ребенок погиб. 

Взрыв произошел вчера утром. Частично разрушены были два подъезда, спасатели намеренно обрушили верхние этажи: для обеспечения безопасности спасательной операции. СК возбудил уголовное дело и задержал двух жителей Омской области. Накануне они обходили квартиры и проводили техобслуживание газовых плит. 



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