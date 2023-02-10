В Новосибирске погибли 13 человек из-за взрыва газа в жилом доме

МЧС сообщило, что о уточненным данным после взрыва в пятиэтажке в Новосибирске погибли 13 человек. Еще девять человек ранены. Из-под завалов достали 14 человек.

Поисковая операция еще продолжается. Из-под завалов достали в том числе ребенка. Один ребенок погиб.

Взрыв произошел вчера утром. Частично разрушены были два подъезда, спасатели намеренно обрушили верхние этажи: для обеспечения безопасности спасательной операции. СК возбудил уголовное дело и задержал двух жителей Омской области. Накануне они обходили квартиры и проводили техобслуживание газовых плит.