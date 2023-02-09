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#Новости

Главные новости политики 9 февраля

09.02.2023

На фронте: Россия начала наступление в «ЛНР»‎, ЕС может поставить Украине истребители, МИД России обвиняет Запад в расстреле российских военнопленных
Репрессии: Навальному* суд отказал в получении медкарты, против фигурантов «Маяковского дела»‎ могут возбудить еще одно дело, новые обвинения в «фейках»‎ про армию
В России: на погранпунктах хотят поставить камеры с распознаванием лиц, Минкульт уволил директора Третьяковской галереи, в Новосибирске 12 человек погибли при взрыве газа
В мире: дочь Ким Чен Ына могут сделать преемницей, в Германии обыски по поводу нарушения санкций против России, Чехия может признать КГБ Беларуси организацией, поддерживающей терроризм

На фронте

  • Россия начала наступление в Луганской области, пишут аналитики Института изучения войны. Войска сконцентрированы в районе Сватово–Кременной, есть незначительное продвижение вдоль харьковско-луганской границы. 

  • Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Он призвал поставить Украине истребители. Глава Европарламента Роберта Метсола поддержала это предложение, но пока конкретных решений по этому вопросу нет. 

  • МИД России обвинил Запад в расстреле российских военнопленных. В сети появилось новое видео с расстрелом лежащего на земле военного в упор из автомата. СК завел уголовное дело. По сведениям МИД, предположительно было расстреляно трое военнопленных. 

«Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами»‎, — сказано в заявлении МИД. 

  • В Киеве взрыв на территории бывшего завода в Дарницком районе. Погиб один человек. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, из-под завалов достали трех раненых. 

  • В Белгородской области сразу три обстрела за день, в Брянской области сбили за ночь десять беспилотников. Пострадавших нет, в Белгородской области есть разрушения в школе, доме культуры, частном доме. 

  • Глава ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин сказал, что вербовка заключенных в колониях закончена.

  • SpaceX предприняла меры, чтобы помешать ВСУ использовать Starlink для управления дронами. Президент компании Гвин Шотвелл объяснила, что сеть никогда не предназначалась для использования в качестве оружия, но для связи военных ВСУ использовать спутниковую связь можно. 

Репрессии

  • Алексею Навальному* отказали в получении медкарты. Политик уточнил, что ему ее выдали, но через три месяца. Он планирует наказать сотрудников колонии. 

  • Фигурантам «Маяковского дела»‎ Артему Камардину, Егору Штовбе и Николаю Дайнеко могут добавить обвинений. Против них могут возбудить новое уголовное дело: об «осуществлении деятельности, направленной против безопасности государства»‎ (ч.3 ст. 280.4 УК РФ). Пока им предъявили только «возбуждение ненависти»‎ к соцгруппе «ополченцы ЛДНР»‎. 

  • В Центральном районном суде Тольятти прокурор запросил девять лет колонии бывшему сопредседателю самарского отделения ПАРНАС Андрею Балину. Его обвиняют в распространении «фейков»‎ об армии по мотивам «политической ненависти» (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК).

  • В Кемерово прокурор запросил 11 месяцев исправительных работ по делу о «фейках»‎ про армию (ч.1 ст.207.3 УК РФ) Андрею Новашову. Ему вменяют репост статьи о Мариуполе. Помимо исправительных работ обвинение просит запретить ему публиковать материалы в интернете: идет ли речь о СМИ, непонятно. 

  • Главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева освободили в зале суда после приговора. По обвинению в нарушении порядка организации и проведения публичных мероприятий (ст.212.1 УК) суд назначил ему 1 год и 4 месяца колонии-поселения. Срок он отбыл, находясь в СИЗО. 

  • Математика Михаила Лобанова начали травить Z-активисты. Пока он был в Армении с супругой, неизвестные разбросали листовки о нем в подъезде и нарисовали на его двери символ Z.

  • Анархиста Дениса Козака задержали в Казахстане. Сначала сообщалось, что его могут депортировать, но вероятнее всего не будут: в Казахстане нет статьи об «оправдании терроризма»‎, по которой против Козака возбуждено дело в России. На родине ему грозит до семи лет колонии. Казахские правозащитники сообщили, что он нарушил миграционное законодательство и арестован на трое суток. 

В России

  • Системой распознавания лиц планируют оборудовать пункты пропуска на российско-китайской границе («Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»), на границе с Польшей и Литвой («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»), российско-казахстанской границе («Маштаково», «Орск», «Сагарчин»). Сумма контракта 830 млн рублей. Фото водителей будут хранить в отдельных файлах и сверять с биометрической базой данных и «списком»‎. 

  • Минкульт назначил директором Третьяковской галереи дочь офицера ФСБ Елену Проничеву. До этого она руководила Политехническим музеем, Еврейским музеем и Центром толерантности, имеет политологическое образование. Бывший директор Третьяковки Зельфира Трегулова узнала об увольнении из СМИ. В январе по доносу в галерее искали «деструктивную идеологию»‎ на одной из выставок. 

  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал расследование о взрыве «Северных потоков»‎ американскими диверсантами. Он считает, что это опасный прецедент, который может повториться. По его мнению, нужно международное расследование, пишет «Российская газета»‎. 

  • В Новосибирске погибли 12 человек из-за взрыва газа в пятиэтажке. Среди погибших 2-летний ребенок. Было частично разрушено два подъезда. Спасатели МЧС намеренно обрушили верхние этажи: так они обеспечивали безопасность спасательной операции. Но под завалами оставались люди. 

В мире

  • Дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына вместе с ним посетила парад в честь 75-летия армии КНДР. Ее присутствие усилило слухи о том, что она может претендовать на высший пост в наследственной диктатуре ядерной державы. Однако эксперты считают, что возможно это эффективный метод пропаганды. 

  • Число погибших из-за землетрясения в Турции и Сирии превысило 19 300 человек. В Турции погибло 16 170 человек, в Сирии 1930. Обрушилось больше 6000 зданий. Сотни тысяч остались без жилья.

  • Компанию Smart Impex GmbH подозревают в нарушении антироссийских санкций, в Кельне прошли обыски. По версии следствия, фирма организовала подразделение в Турции, где российские покупатели приобретали электронные чипы. Их используют в том числе в российских ракетах. Официально поставки этого оборудования прекращены после 24 февраля. 

  • В Беларуси заявили о ликвидации 8 февраля украинского беспилотника в Столинском районе. По версии белорусских пограничников, он направлялся в тыл страны на разведку. Подобные случаи, добавили пограничники, были в 2022 году 1 декабря, 2 и 16 ноября.

  • DW** сообщила, что Чехия готовится признать белорусские КГБ и ГУБОПиК «организациями, поддерживающими терроризм»‎. Власти используют их для преследования оппозиции и запугивания гражданского сообщества Беларуси. На сотрудников рекомендуют наложить санкции. Решение рассмотрят 15 февраля. 


*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎. 

**DW Минюст России считает «иноагентом»‎. 



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