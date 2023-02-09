Главные новости политики 9 февраля

На фронте
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Россия начала наступление в Луганской области, пишут аналитики Института изучения войны. Войска сконцентрированы в районе Сватово–Кременной, есть незначительное продвижение вдоль харьковско-луганской границы.
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Он призвал поставить Украине истребители. Глава Европарламента Роберта Метсола поддержала это предложение, но пока конкретных решений по этому вопросу нет.
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МИД России обвинил Запад в расстреле российских военнопленных. В сети появилось новое видео с расстрелом лежащего на земле военного в упор из автомата. СК завел уголовное дело. По сведениям МИД, предположительно было расстреляно трое военнопленных.
«Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами», — сказано в заявлении МИД.
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В Киеве взрыв на территории бывшего завода в Дарницком районе. Погиб один человек. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, из-под завалов достали трех раненых.
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В Белгородской области сразу три обстрела за день, в Брянской области сбили за ночь десять беспилотников. Пострадавших нет, в Белгородской области есть разрушения в школе, доме культуры, частном доме.
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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что вербовка заключенных в колониях закончена.
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SpaceX предприняла меры, чтобы помешать ВСУ использовать Starlink для управления дронами. Президент компании Гвин Шотвелл объяснила, что сеть никогда не предназначалась для использования в качестве оружия, но для связи военных ВСУ использовать спутниковую связь можно.
Репрессии
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Алексею Навальному* отказали в получении медкарты. Политик уточнил, что ему ее выдали, но через три месяца. Он планирует наказать сотрудников колонии.
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Фигурантам «Маяковского дела» Артему Камардину, Егору Штовбе и Николаю Дайнеко могут добавить обвинений. Против них могут возбудить новое уголовное дело: об «осуществлении деятельности, направленной против безопасности государства» (ч.3 ст. 280.4 УК РФ). Пока им предъявили только «возбуждение ненависти» к соцгруппе «ополченцы ЛДНР».
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В Центральном районном суде Тольятти прокурор запросил девять лет колонии бывшему сопредседателю самарского отделения ПАРНАС Андрею Балину. Его обвиняют в распространении «фейков» об армии по мотивам «политической ненависти» (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК).
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В Кемерово прокурор запросил 11 месяцев исправительных работ по делу о «фейках» про армию (ч.1 ст.207.3 УК РФ) Андрею Новашову. Ему вменяют репост статьи о Мариуполе. Помимо исправительных работ обвинение просит запретить ему публиковать материалы в интернете: идет ли речь о СМИ, непонятно.
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Главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева освободили в зале суда после приговора. По обвинению в нарушении порядка организации и проведения публичных мероприятий (ст.212.1 УК) суд назначил ему 1 год и 4 месяца колонии-поселения. Срок он отбыл, находясь в СИЗО.
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Математика Михаила Лобанова начали травить Z-активисты. Пока он был в Армении с супругой, неизвестные разбросали листовки о нем в подъезде и нарисовали на его двери символ Z.
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Анархиста Дениса Козака задержали в Казахстане. Сначала сообщалось, что его могут депортировать, но вероятнее всего не будут: в Казахстане нет статьи об «оправдании терроризма», по которой против Козака возбуждено дело в России. На родине ему грозит до семи лет колонии. Казахские правозащитники сообщили, что он нарушил миграционное законодательство и арестован на трое суток.
В России
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Системой распознавания лиц планируют оборудовать пункты пропуска на российско-китайской границе («Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»), на границе с Польшей и Литвой («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»), российско-казахстанской границе («Маштаково», «Орск», «Сагарчин»). Сумма контракта 830 млн рублей. Фото водителей будут хранить в отдельных файлах и сверять с биометрической базой данных и «списком».
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Минкульт назначил директором Третьяковской галереи дочь офицера ФСБ Елену Проничеву. До этого она руководила Политехническим музеем, Еврейским музеем и Центром толерантности, имеет политологическое образование. Бывший директор Третьяковки Зельфира Трегулова узнала об увольнении из СМИ. В январе по доносу в галерее искали «деструктивную идеологию» на одной из выставок.
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал расследование о взрыве «Северных потоков» американскими диверсантами. Он считает, что это опасный прецедент, который может повториться. По его мнению, нужно международное расследование, пишет «Российская газета».
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В Новосибирске погибли 12 человек из-за взрыва газа в пятиэтажке. Среди погибших 2-летний ребенок. Было частично разрушено два подъезда. Спасатели МЧС намеренно обрушили верхние этажи: так они обеспечивали безопасность спасательной операции. Но под завалами оставались люди.
В мире
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Дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына вместе с ним посетила парад в честь 75-летия армии КНДР. Ее присутствие усилило слухи о том, что она может претендовать на высший пост в наследственной диктатуре ядерной державы. Однако эксперты считают, что возможно это эффективный метод пропаганды.
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Число погибших из-за землетрясения в Турции и Сирии превысило 19 300 человек. В Турции погибло 16 170 человек, в Сирии 1930. Обрушилось больше 6000 зданий. Сотни тысяч остались без жилья.
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Компанию Smart Impex GmbH подозревают в нарушении антироссийских санкций, в Кельне прошли обыски. По версии следствия, фирма организовала подразделение в Турции, где российские покупатели приобретали электронные чипы. Их используют в том числе в российских ракетах. Официально поставки этого оборудования прекращены после 24 февраля.
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В Беларуси заявили о ликвидации 8 февраля украинского беспилотника в Столинском районе. По версии белорусских пограничников, он направлялся в тыл страны на разведку. Подобные случаи, добавили пограничники, были в 2022 году 1 декабря, 2 и 16 ноября.
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DW** сообщила, что Чехия готовится признать белорусские КГБ и ГУБОПиК «организациями, поддерживающими терроризм». Власти используют их для преследования оппозиции и запугивания гражданского сообщества Беларуси. На сотрудников рекомендуют наложить санкции. Решение рассмотрят 15 февраля.
*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».
**DW Минюст России считает «иноагентом».