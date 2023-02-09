Главные новости политики 9 февраля

МИД России обвинил Запад в расстреле российских военнопленных. В сети появилось новое видео с расстрелом лежащего на земле военного в упор из автомата. СК завел уголовное дело. По сведениям МИД, предположительно было расстреляно трое военнопленных.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Он призвал поставить Украине истребители. Глава Европарламента Роберта Метсола поддержала это предложение, но пока конкретных решений по этому вопросу нет.

Россия начала наступление в Луганской области, пишут аналитики Института изучения войны. Войска сконцентрированы в районе Сватово–Кременной, есть незначительное продвижение вдоль харьковско-луганской границы.

«Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами»‎, — сказано в заявлении МИД.

SpaceX предприняла меры, чтобы помешать ВСУ использовать Starlink для управления дронами. Президент компании Гвин Шотвелл объяснила, что сеть никогда не предназначалась для использования в качестве оружия, но для связи военных ВСУ использовать спутниковую связь можно.

В Белгородской области сразу три обстрела за день, в Брянской области сбили за ночь десять беспилотников. Пострадавших нет, в Белгородской области есть разрушения в школе, доме культуры, частном доме.

В Киеве взрыв на территории бывшего завода в Дарницком районе. Погиб один человек. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, из-под завалов достали трех раненых.

Алексею Навальному* отказали в получении медкарты. Политик уточнил, что ему ее выдали, но через три месяца. Он планирует наказать сотрудников колонии.

Фигурантам «Маяковского дела»‎ Артему Камардину, Егору Штовбе и Николаю Дайнеко могут добавить обвинений. Против них могут возбудить новое уголовное дело: об «осуществлении деятельности, направленной против безопасности государства»‎ (ч.3 ст. 280.4 УК РФ). Пока им предъявили только «возбуждение ненависти»‎ к соцгруппе «ополченцы ЛДНР»‎.

В Центральном районном суде Тольятти прокурор запросил девять лет колонии бывшему сопредседателю самарского отделения ПАРНАС Андрею Балину. Его обвиняют в распространении «фейков»‎ об армии по мотивам «политической ненависти» (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК).

В Кемерово прокурор запросил 11 месяцев исправительных работ по делу о «фейках»‎ про армию (ч.1 ст.207.3 УК РФ) Андрею Новашову. Ему вменяют репост статьи о Мариуполе. Помимо исправительных работ обвинение просит запретить ему публиковать материалы в интернете: идет ли речь о СМИ, непонятно.

Главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева освободили в зале суда после приговора. По обвинению в нарушении порядка организации и проведения публичных мероприятий (ст.212.1 УК) суд назначил ему 1 год и 4 месяца колонии-поселения. Срок он отбыл, находясь в СИЗО.

Математика Михаила Лобанова начали травить Z-активисты. Пока он был в Армении с супругой, неизвестные разбросали листовки о нем в подъезде и нарисовали на его двери символ Z.