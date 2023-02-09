Главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева освободили в зале суда после приговора. По обвинению в нарушении порядка организации и проведения публичных мероприятий (ст.212.1 УК) суд назначил ему 1 год и 4 месяца колонии-поселения. Срок он отбыл, находясь в СИЗО.

Как сообщил «Мемориал»‎*, профсоюз «Курьер» в апреле 2022 года публиковал обращение курьеров об ухудшении условий труда. Около 30 человек собрались у офиса Delivery Club в Москве на акцию протеста, 12 человек задержали. В тот же день против Украинцева возбудили уголовное дело. Аналогичную забастовку планировали провести в декабре.

*«Мемориал»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎, организацию ликвидировали по решению суда.