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#Новости

Главу профсоюза «Курьер»‎ Кирилла Украинцева освободили в зале суда

09.02.2023

Его обвиняли по «дадинской» статье

Главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева освободили в зале суда после приговора. По обвинению в нарушении порядка организации и проведения публичных мероприятий (ст.212.1 УК) суд назначил ему 1 год и 4 месяца колонии-поселения. Срок он отбыл, находясь в СИЗО. 

Как сообщил «Мемориал»‎*, профсоюз «Курьер» в апреле 2022 года публиковал обращение курьеров об ухудшении условий труда. Около 30 человек собрались у офиса Delivery Club в Москве на акцию протеста, 12 человек задержали. В тот же день против Украинцева возбудили уголовное дело. Аналогичную забастовку планировали провести в декабре. 


*«Мемориал»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎, организацию ликвидировали по решению суда. 


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