DW*: компании в Кельне подозревают в обходе санкций против России

DW* сообщила, что в Кельне прошли обыски в нескольких офисах. Компании подозревают в обходе санкций против России. Всего трое подозреваемых.

Следственные действия прошли в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в офисах и резиденциях возможных фигурантов дела. Главный подозреваемый — компания Smart Impex GmbH. Полиция считает, что предприятие поставляло электронные компоненты в Россию через Турцию. Это оборудование могут использовать в российских ракетах.

Официально компания прекратила поставки в Россию после 24 февраля. Однако в Турции чуть позже создали другую фирму, через которую российский покупатель и приобретал электронные компоненты. Сооснователем турецкой структуры стал один из руководителей Smart Impex GmbH.

За нарушение санкций в ЕС введено уголовное наказание до 5 лет лишения свободы.

*DW Минюст России считает «иноагентом»‎.