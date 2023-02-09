Reuters: дочь Ким Чен Ына готовят стать его преемником или используют для усиления пропаганды

Дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына вместе с ним посетила парад в честь 75-летия армии КНДР. Ее присутствие усилило слухи о том, что она может претендовать на высший пост в наследственной диктатуре ядерной державы, пишет Reuters. Однако эксперты считают, что это может быть эффективный метод пропаганды.

Днем ранее она была с Кимом на банкете с военачальниками. Еще раньше она осматривала ракеты, которые могут нести ядерный заряд, на одном из военных объектов.

«Насколько нам известно, он просто без ума от любимого ребенка, но чем больше она появляется, тем больше кажется, что она либо полностью подготовлена ​​к лидерству, либо, по крайней мере, рассматривается как возможность», — сказал Мейсон Ричи, профессор Университета иностранных языков Ханкук в Сеуле.

Ричи также обратил внимание на высказывания Кима о том, что ядерное оружие нужно потомкам. Дочь Кима, вероятно, часть этого плана, а денуклеаризация полностью исключена.

Имя девочки не раскрывали, но бывший американский баскетболист Деннис Родман, который проводил время с семьей Кима в 2013 году, идентифицировал ее как Джу Э.

По мнению эксперта по КНДР Рэйчел Минёнг Ли из Open Nuclear Network, пока рано делать выводы о преемнике или преемнице. Однако она согласилась, что присутствие девочки на исключительно военных мероприятиях должно подчеркнуть важность развития вооружений для безопасности будущих поколений.

«Возможно, руководство Северной Кореи должно обосновать, почему страна должна продолжать инвестировать в национальную оборону, несмотря на ухудшение экономических условий. И никакая пропаганда не может быть более мощной, чем юная дочь вождя, чтобы передать это сообщение», — сказала Ли.