Украине могут поставить истребители: с таким призывом выступили Зеленский и глава Европарламента

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Он снова просил вооружение и боевые самолеты. С таким призывом к европейским странам обратилась и глава Европарламента Роберта Метсола. Советник президента Украины Андрей Ермак сказал, что этот вопрос уже решен, передает ВВС.

Выступая перед депутатами, Зеленский подчеркнул, что Украина — это часть Европы. И главное условие безопасности страны и континента — в единстве.

«Нам нужно улучшить динамику нашего взаимодействия, мы должны действовать быстрее, чем агрессор»‎, — цитирует его ВВС.

Глава Европарламента Роберта Метсола обозначила следующие шаги ЕС в помощи Украине. По ее словам, нужно в сжатые сроки рассмотреть вопрос вступления страны в ЕС, облегчить торговые отношения, участвовать в восстановлении Украины. В военном отношении она призвала наращивать поставки вооружений и ПВО, а также обучать солдат ВСУ. Метсола считает, что нужно как можно скорее рассмотреть поставки Киеву истребителей.

По словам советника президента Зеленского Андрея Ермака, «вопрос с дальнобойными вооружениями и истребителями для Украины решен»‎. Но детали он обещал сообщить позже.