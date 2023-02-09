Экс-сопредседателю самарского отделения ПАРНАС запросили девять лет колонии за «фейки»‎

В Центральном районном суде Тольятти прокурор запросил девять лет колонии бывшему сопредседателю самарского отделения ПАРНАС Андрею Балину. Как пишет «ОВД-Инфо»‎*, его обвиняют в распространении «фейков»‎ об армии по мотивам политической ненависти (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК).

Уголовное дело возбудили из-за шести постов во «ВКонтакте»‎ о боях в Украине.

Против Балина также возбуждали административные дела о призывах к санкциям (ст.20.2.3 КоАП). В соцсетях он призывал ввести ограничения против российских чиновников. Суд назначил ему 30 тыс. рублей штрафа.

По статье о «дискредитации армии»‎ (ст.20.3.3 КоАП) его оштрафовали на 35 тыс. рублей. Поводом также стал пост во «ВКонтакте»‎.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.