Экс-сопредседателю самарского отделения ПАРНАС запросили девять лет колонии за «фейки»‎

В Центральном районном суде Тольятти прокурор запросил девять лет колонии бывшему сопредседателю самарского отделения ПАРНАС Андрею Балину. Как пишет «ОВД-Инфо»*, его обвиняют в распространении «фейков» об армии по мотивам политической ненависти (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК).
Уголовное дело возбудили из-за шести постов во «ВКонтакте» о боях в Украине.
Против Балина также возбуждали административные дела о призывах к санкциям (ст.20.2.3 КоАП). В соцсетях он призывал ввести ограничения против российских чиновников. Суд назначил ему 30 тыс. рублей штрафа.
По статье о «дискредитации армии» (ст.20.3.3 КоАП) его оштрафовали на 35 тыс. рублей. Поводом также стал пост во «ВКонтакте».
*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иноагентом».