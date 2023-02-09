В Казахстане задержали анархиста Дениса Козака, его могут депортировать в Россию

UPD:

SOTA сообщила, что Козака могут оставить в Казахстане. В «Казахстанском международном бюро по правам человека» рассказали, что в Казахстане не существует такой статьи, по которой преследуют анархиста. В таком случае гражданина можно не выдавать. Сейчас с Козаком работают правозащитники. Его задержание связано с нарушением срока безвизового пребывания: безвизовый срок его пребывания закончился в декабре.

***

Анархиста из Ростова-на-Дону, 19-летнего Дениса Козака в Алматы задержала полиция. Как рассказал «Холоду»‎ его друг, против него в России возбуждено уголовное дело об «оправдании терроризма»‎ (ст.205.2 УК), он объявлен в международный розыск.

При задержании полиция сказала, что на него поступил запрос из России. Его должны депортировать в течение трех дней.

Денис Козак покинул Россию в августе, когда узнал об уголовном деле. Ему грозит до семи лет колонии. По его словам, преследование связано с попыткой создать антивоенную сеть в Ростове-на-Дону. По данным «ОВД-Инфо»‎*, уголовное дело завели из-за комментария в ВК про подрыв Михаила Жлобицкого в здании архангельского ФСБ в 2018 году.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.