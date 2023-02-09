Алексею Навальному* суд отказал в предоставлении медкарты

Соратники Алексея Навального* сообщили, что суд отказал в иске политика к колонии. Сегодня прошло заседание о предоставлении медкарты.

Навальный* рассказал, что карту ему в первый раз предоставили в нечитаемом виде. Сейчас ее дали, но теперь он планирует наказать сотрудников колонии.

«Ты хочешь посмотреть, чем тебя пичкают, но не можешь. Медкарту тебе дают месяц, а нормальную медкарту я получил спустя 3 месяца. За 3 месяца, ваша честь, помереть можно. Постоянная битва за любую медпомощь. Колония бесконечно врёт. Это же нельзя оставлять просто так. Я хочу взять копию карты, дать адвокату, родным и врачам. У меня есть на это право. Почему я должен месяцами этого добиваться? Карту выдали, но я требую признать незаконными действия колонии, чтобы признать незаконной саму практику ФСИН не выдавать надлежащие медкарты»‎, — сказал политик.

Он также обратился с запросом к колонии, пытаясь выяснить смертность в учреждении. Но ему таких данных не дали. Политик настаивает, что медицинская помощь систематически не предоставляется заключенным. Навальный* рассказал, что полгода не может попасть к зубному, хотя все согласовано.

«Возьмите мемуары любого советского диссидента, вы увидите абсолютно то же самое. Задача системы, особенно в отношении политзаключенного, в том, чтобы сломить его волю, когда человек болеет, сломить его волю, как им кажется, чаще всего так и бывает, гораздо легче»‎, — сказал Навальный*.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.