На пограничных пунктах пропуска установят системы распознавания лиц

В России организуют видеонаблюдение с распознаванием лиц на пограничных пунктах пропуска. «Полигон Медиа»‎ обнаружило, что на новую систему и ее внедрение потратят 830 млн рублей.

Тендер на эти работы журналисты обнаружили на «Госзакупках»‎. Оборудовать системой распознавания лиц планируют пункты пропуска на российско-китайской границе («Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»), границе с Польшей и Литвой («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»), российско-казахстанской границе («Маштаково», «Орск», «Сагарчин»).

Водителей будут идентифицировать на въезде и сравнивать на выезде. Фотографии должны будут хранить в отдельных файлах и сравнивать с «биометрической базой данных или с определённым списком». Оборудовать пункты пропуска хотят до 25 ноября 2023 года.