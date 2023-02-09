Число погибших в Турции и Сирии выросло до 16 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии составило 16 тыс. человек. Многие спят на улице, опасаясь вернуться даже в уцелевшие дома, пишет Reuters. Без жилья остались сотни тысяч людей.

Вчера поздно вечером в Турции и Сирии удалось спасти из-под завалов несколько человек. Но во многих регионах жалуются на нехватку оборудования спасателей. Проблема началась в том числе из-за того, что жители начали на авто выезжать из зоны бедствия: это привело к заторам. Недостаток сил и оборудования есть также в Сирии.

На фоне трагедии турецкие чиновники продолжают готовиться к назначенным на 14 мая выборам президента. По словам источников, это серьезное испытание для Реджепа Эрдогана. Любое представление о том, что правительство не может должным образом справиться со стихийным бедствием, может повредить его перспективам. Некоторые аналитики, напротив, считают, что перспективы у Эрдогана неплохие: он мог бы сплотить национальную поддержку вокруг реакции на кризис и укрепить свои позиции.