Фигурантов «Маяковского дела» могут обвинить в «осуществлении деятельности, направленной против безопасности государства»‎

«Настоящее время»‎* и «Вот так»‎ сообщили, что против поэтов «Маяковского дела»‎ Артема Камардина, Егора Штовбы и Николая Дайнеко могут возбудить новое уголовное дело: об «осуществлении деятельности, направленной против безопасности государства»‎ (ч.3 ст. 280.4 УК РФ). Пока им предъявили только «возбуждение ненависти»‎ к соцгруппе «ополченцы ЛДНР»‎.

По данным «Вот так»‎, новые обвинения готовят из-за того, что экспертиза по «возбуждению ненависти»‎ развалилась. «Настоящее время» пишет, что проверку начали после поста в провластном Telegram-канале. По мнению экспертов, поэты призывали в своих стихах не брать повестки в военкомат.

Силовики провели обыск и задержали Артема Камардина, Егора Штовбу и Николая Дайнеко в сентябре. Им не понравились проходящие несколько десятков лет «Маяковские чтения»‎ под памятником Владимиру Маяковскому. Последнюю встречу поэты назвали «антимобилизационной»‎. Артем Камардин заявил, что на обыске его пытали и изнасиловали. Но дело из-за этого возбуждать не стали.

Фото: SOTA.

*«Настоящее время»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.

