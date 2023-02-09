Фигурантов «Маяковского дела» могут обвинить в «осуществлении деятельности, направленной против безопасности государства»‎

«Настоящее время»* и «Вот так» сообщили, что против поэтов «Маяковского дела» Артема Камардина, Егора Штовбы и Николая Дайнеко могут возбудить новое уголовное дело: об «осуществлении деятельности, направленной против безопасности государства» (ч.3 ст. 280.4 УК РФ). Пока им предъявили только «возбуждение ненависти» к соцгруппе «ополченцы ЛДНР».
По данным «Вот так», новые обвинения готовят из-за того, что экспертиза по «возбуждению ненависти» развалилась. «Настоящее время» пишет, что проверку начали после поста в провластном Telegram-канале. По мнению экспертов, поэты призывали в своих стихах не брать повестки в военкомат.
Силовики провели обыск и задержали Артема Камардина, Егора Штовбу и Николая Дайнеко в сентябре. Им не понравились проходящие несколько десятков лет «Маяковские чтения» под памятником Владимиру Маяковскому. Последнюю встречу поэты назвали «антимобилизационной». Артем Камардин заявил, что на обыске его пытали и изнасиловали. Но дело из-за этого возбуждать не стали.
Фото: SOTA.
*«Настоящее время» Минюст России считает «иноагентом».