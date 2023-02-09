Журналиста Ивана Сафронова уволили из «Роскосмоса»‎

ТАСС сообщило, что журналиста Ивана Сафронова уволили с должности советника главы «Роскосмоса»‎. Его приговорили в прошлом году к 22 годам колонии за «госизмену»‎. При этом поводом стали статьи, написанные по открытым данным.

Сафронова задержали в июле 2020 года. Следствие считает, что он передал секретные сведения чешским спецслужбам, в том числе за деньги. Но гонорары и их получение как работу на спецслужбы следствие так и не доказало. «Шпионская»‎ работа якобы оценивалась в сумму около 200 долларов.

В группе поддержки Ивана сообщили, что его вывезли из СИЗО «Лефортово» 29 декабря. С того дня он идет по этапу. Где именно он будет отбывать наказание — пока неизвестно.

