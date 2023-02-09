Close

#Новости

Российские банки начали открывать депозиты в дирхамах ОАЭ

09.02.2023

Это может стимулировать клиентов отказываться от «токсичных валют»‎

«Коммерсант»‎ выяснил, что депозитные продукты в дирхамах ОАЭ появились в БКС Банке, МТС-Банке, Сбербанке, «Совкомбанке»‎ и «Открытии»‎. Еще несколько игроков рынка рассматривают такую возможность. 

Валюту оценивают как малоликвидную, но стабильную, поэтому большинство банков ожидают запуска биржевых торгов дирхамом и пока оценивают потенциальный спрос. 

БКС банк, МТС-банк начали открывать такие вклады с прошлого года. В БКС привлекли десятки миллионов дирхамов на вклады. Но минимальные суммы вкладов начинаются от 300-500 тыс. рублей. 

В других банках считают, что потенциал привлечения клиентов на такие продукт невысок, и изучают спрос. Дирхам привязан к доллару, что позволит отказаться от «токсичных»‎ валют. А на прошлой неделе сообщалось о переходе на расчеты в дирхамах при внешнеторговых сделках. Так начали рассчитываться индийские нефтеперерабатывающие заводы.



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.