Российские банки начали открывать депозиты в дирхамах ОАЭ

«Коммерсант»‎ выяснил, что депозитные продукты в дирхамах ОАЭ появились в БКС Банке, МТС-Банке, Сбербанке, «Совкомбанке»‎ и «Открытии»‎. Еще несколько игроков рынка рассматривают такую возможность.

Валюту оценивают как малоликвидную, но стабильную, поэтому большинство банков ожидают запуска биржевых торгов дирхамом и пока оценивают потенциальный спрос.

БКС банк, МТС-банк начали открывать такие вклады с прошлого года. В БКС привлекли десятки миллионов дирхамов на вклады. Но минимальные суммы вкладов начинаются от 300-500 тыс. рублей.

В других банках считают, что потенциал привлечения клиентов на такие продукт невысок, и изучают спрос. Дирхам привязан к доллару, что позволит отказаться от «токсичных»‎ валют. А на прошлой неделе сообщалось о переходе на расчеты в дирхамах при внешнеторговых сделках. Так начали рассчитываться индийские нефтеперерабатывающие заводы.