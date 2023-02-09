SpaceX ограничила доступ ВСУ к Starlink для управления дронами

Reuters сообщил, что SpaceX предприняла меры, чтобы помешать ВСУ использовать Starlink для управления дронами. Президент компании Гвин Шотвелл объяснил, что сеть никогда не предназначалась для использования в качестве оружия.

«Однако украинцы использовали его (сервис Starlink ) таким образом. Это было непреднамеренно и являлось частью какого-либо соглашения… Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности», — сказала она.

Какие именно меры приняла SpaceX, Шотвелл сообщить отказалась. По ее словам, контракт с украинским правительством предполагает гуманитарные цели использования сервиса, в том числе для связи военных.

«Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях», — сказала она.

Украина активно использует дроны для разведки или нанесения ударов в том числе по территории России. Только сегодня в Брянской области сообщали об атаке сразу десятью беспилотниками.