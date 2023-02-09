Минкульт назначил главой Третьяковской галереи дочь экс-заместителя главы ФСБ

«Коммерсант»‎ пишет, что Минкульт назначил директором Третьяковской галереи Елену Проничеву. До этого она руководила Политехническим музеем, Еврейским музеем и Центром толерантности, имеет политологическое образование.

Ее отец — Владимир Проничев. В разные годы он руководил Погранслужбой, служил начальником департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом и первым заместителем ФСБ.

В министерстве сказали, что Проничева будет сохранять «лучший опыт сбережения фондов музея и продолжит развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов»‎.

Предыдущим директором Третьяковки была Зельфира Трегулова. В конце января Минкульт потребовал проверить на соответствие «духовно-нравственным ценностям»‎ и наличие деструктивной идеологии одну из выставок в Третьяковке. Проверка потребовалась после доноса. Автору жалобы не понравилось искусство второй половины 20 века: «запойный алкоголизм»‎, множество похорон, «присутствие маргинальных элементов»‎, «волюнтаристские интерпретации» образов русских правителей.