Брянскую область атаковали десятью беспилотниками

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о десяти атаках беспилотников. Все они сбиты ПВО, пострадавших и разрушений нет.
По словам Богомаза, все дроны сбили в небе. На месте работают оперативные службы.
«Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена», — написал он.
Позже он уточнил, что обломки дрона упали на строящийся дом. Оперативные службы ликвидировали последствия, специальная комиссия оценит разрушения, владельцу будет возмещен ущерб.