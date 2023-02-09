Брянскую область атаковали десятью беспилотниками

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о десяти атаках беспилотников. Все они сбиты ПВО, пострадавших и разрушений нет.

По словам Богомаза, все дроны сбили в небе. На месте работают оперативные службы.

«Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена»‎, — написал он.

Позже он уточнил, что обломки дрона упали на строящийся дом. Оперативные службы ликвидировали последствия, специальная комиссия оценит разрушения, владельцу будет возмещен ущерб.