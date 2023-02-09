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#Новости

Брянскую область атаковали десятью беспилотниками

09.02.2023

По информации властей, все дроны сбили

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о десяти атаках беспилотников. Все они сбиты ПВО, пострадавших и разрушений нет. 

По словам Богомаза, все дроны сбили в небе. На месте работают оперативные службы. 

«Сегодня ночью  украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена»‎, — написал он. 

Позже он уточнил, что обломки дрона упали на строящийся дом. Оперативные службы ликвидировали последствия, специальная комиссия оценит разрушения, владельцу будет возмещен ущерб.


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