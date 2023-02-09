На двери математика Михаила Лобанова нарисовали символ Z, пока он был в Армении

Математик и экс-кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов сообщил, что на его двери неизвестные нарисовали символ Z, пока он был в Армении с женой. Они также раскидали листовки о нем.

Сначала пошли слухи о их эмиграции.

«Низкобюджетные провокаторы стали писать угрозы. Мол их кувалды и до Еревана дотянутся. Расчет понятен: бойся, не возвращайся, уезжай»‎, — написал Лобанов.

Потом на двери нарисовали Z, рядом разбросали листовки. Соседи убрали раскиданную макулатуру.

«На самом деле, о всех этих вещах нельзя и не стоит говорить в терминах «как нас встретила Родина». Наша Родина — это не кучка самодовольных бездельников, захвативших власть, и не узкая прослойка их охранников, пиарщиков и провокаторов. Наша Родина — это наши друзья, не важно по какую сторону границы они сейчас вынуждены находиться, наша преподавательская работа. Это наша солидарность, наше стремление вместе с единомышленниками бороться за общество, где никто не будет вынужден бежать от войн, мобилизаций, репрессий или просто в поисках куска хлеба. Вспоминаю армянские монастыри Гегард и Сагмосаванк, рассказы о том, как во время нашествий в щелях и пустотах стен прятали самое ценное — книги и людей, ищущих спасения. И становится странным переживать из-за краски на дверях»‎, — написал Михаил Лобанов.

Он добавил, что провокаторы закрасили стикер профсоюза «Курьер» на двери: фашисты всегда ненавидели и уничтожали настоящие профсоюзы.

В прошлом году у него прошел обыск по делу, связанному с Ильей Пономаревым*. Никакой связи у математика с ним нет. Полиция избила ученого во время следственных действий, но расследовать это не стали. Ученого же обвинили в неповиновении полиции и отправили в спецприемник на 15 суток.

*Илью Пономарева Минюст России считает «иноагентом».