Пригожин: вербовка заключенных в ЧВК «Вагнер»‎ прекращена

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его комментарий о вербовке заключенных в колониях. По словам главы наемников, вербовка прекращена.

От издания Live24 Пригожину поступил запрос. Журналисты сказали, что к ним обращается большое количество заключенных. Они говорят о том, что «уже больше месяца набор из исправительных учреждений в ЧВК «Вагнер» не ведется»‎, а Пригожин больше не приезжает в колонии

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — сказал Пригожин.

На неделе были сообщения о второй волне вербовки заключенных. «Медиазона»‎* писала, что вербовку ведет «Вагнер»‎. «Агентство»‎** выяснило, что полиция и администрации колоний угрожают заключенным новыми уголовными делами, если они не поедут на фронт. В СИЗО арестованным обещают закрыть дела, если фигуранты вступят в ряды мобилизованных.

Фото: РИА Новости.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.

**«Агентство»‎ российские власти считают «нежелательной» организацией‎.