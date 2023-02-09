В Новосибирске при взрыве газа частично разрушены два подъезда

UPD:
Число погибших при взрыве газа возросло до пяти человек. Среди погибших двухлетний ребенок.
Как пишет НГС, МЧС подтвердило, что оставшиеся этажи были обрушены намерено. Необходимость объяснили безопасностью для проведения поисково-спасательных работ.
РИА Новости: власти подтвердили гибель двух человек после обрушения дома в Новосибирске. Еще два человека в реанимации.
***
В Новосибирске утром произошел взрыв газа в жилом доме по улице Линейной. Погиб один человек, 11 пострадали.
Как рассказывает НГС, при взрыве обрушились два подъезда пятиэтажки. Возбуждено уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч.3 ст.238 УК).
Региональные власти пообещали расселить людей, восстанавливать дом не планируют.
Фото: «Тайга.Инфо» («иноагент»).