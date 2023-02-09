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#Новости

В Новосибирске при взрыве газа частично разрушены два подъезда

09.02.2023

Погибли пять человек

UPD:

Число погибших при взрыве газа возросло до пяти человек. Среди погибших двухлетний ребенок. 

Как пишет НГС, МЧС подтвердило, что оставшиеся этажи были обрушены намерено. Необходимость объяснили безопасностью для проведения поисково-спасательных работ.

РИА Новости: власти подтвердили гибель двух человек после обрушения дома в Новосибирске. Еще два человека в реанимации.

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В Новосибирске утром произошел взрыв газа в жилом доме по улице Линейной. Погиб один человек, 11 пострадали. 

Как рассказывает НГС, при взрыве обрушились два подъезда пятиэтажки. Возбуждено уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности»‎ (ч.3 ст.238 УК).

Региональные власти пообещали расселить людей, восстанавливать дом не планируют. 

Фото: «Тайга.Инфо» («иноагент»).

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