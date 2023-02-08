Главные новости политики 8 февраля

На фронте
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Президент Украины выступил в парламенте Великобритании. Он призвал поставить Киеву истребители. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил начать обучение пилотов ВСУ как можно скорее, а Минобороны должно поверить, какие самолеты страна может поставить Украине. Завтра Зеленский в Париже встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
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«Глава ЛНР» Леонид Пасечник назвал «очень сложной» ситуацию на фронте в Луганской области: в районе Сватово, Кременной, Лисичанска, Рубежного, Троицкого. По его информации, ВСУ изменили тактику и накапливают резервы на границе с Луганской областью для контратаки.
«К большому нашему сожалению, враг накапливает там достаточные резервы и силы, чтобы контратаковать и вернуть утраченные территории», — цитирует его ТАСС.
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Отказывающихся отправляться на фронт заключенных запугивают: на них обещают открыть новые уголовные дела. Тем, кто готов вступить в ряды ЧВК «Вагнер», еще в СИЗО обещают закрыть уголовные дела.
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Мобилизованных из Тувы, пожаловавшихся на унижения и угрозы со стороны военных «ДНР», переведут в другое подразделение.
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле района подстанции в Теткино. Было 8 прилетов.
«В результате повреждений отсутствует электроснабжение в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи. По предварительной информации пострадавших нет», — написал Старовойт.
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В Харьковской области обстреляны Волчанск и Варваровка. Четыре человека ранены, в том числе 10-летний ребенок. Минобороны России сообщило, что в районе Харькова уничтожило авиационный цех.
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МИД России предупредил о возможном военном столкновении с США. Причина — «гибридная война» и нарушение США договора о сокращении наступательных вооружений.
Репрессии
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Журналисты-расследователи изучили утечку данных из структуры Роскомнадзора — «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ). Ведомство превратилось в главный цензурный орган Кремля: сотрудники ГРЧЦ отслеживают публикации в соцсетях о здоровье Путина, протестных настроениях, собирают досье на журналистов и издания, создают «ботоферму» и учат искусственный интеллект автоматически определять «дискредитацию армии» в соцсетях.. Многие после «справок» от ГРЧЦ признаны «иноагентами» или стали фигурантами антивоенных уголовных и административных дел.
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Владимира Кара-Мурзу* оставили под стражей до 12 марта.
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Сайт Московской Хельсинкской группы заблокировали из-за «неоднократных публикаций недостоверной и дискредитирующей информации об армии».
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Мосгорсуд утвердил решение о незаконности сделки по передаче офиса «Мемориала»* на Каретном ряду в Москве. Этот офис находился в собственности «Международного Мемориала»* с 2005 года, но после ликвидации организации его передали научно-исследовательскому и просветительскому центру «Мемориал»*.
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В Челябинске суд выписал 120 тыс. рублей штрафа за «дискредитацию армии». Полиция нашла четыре «правонарушения». В одном протоколе указаны сразу четыре видео. Одно из них — эпизод № 160 «Масяни».
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В «Современнике» отменили последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой. В декабре ей угрожали «вагнеровцами» из-за антивоенной позиции.
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Министр иностранных дел Сергей Иванов, представитель Минобороны Игорь Конашенков и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя не пришли на заседание по делу Дмитрия Иванова — автора Telegram-канала «Протестный МГУ. Его обвиняют в «фейках» про армию.
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Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу запросили 23 года колонии строгого режима.
В России
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От гражданства России в 2022 году отказались 4306 человек. Это максимум за три года, но меньше, чем в 2019 году.
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В правительстве планируют повысить налоги для бизнеса. Это должно стать одной из мер по борьбе с растущим дефицитом бюджета. Предложения о налогах ждут от Российского союза промышленников и предпринимателей, но в РСПП пытаются противостоять этой идее. Это может быть разовая выплата, Минфин не поддержал увеличение налогов сейчас, пишет РБК.
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Прокурор Нидерландов Дигн ван Бетцелар считает, что Владимир Путин мог лично отдать приказ о поставке «Бука» в Донецкую область. Из него сбили пассажирский боинг рейса МН17. Но «расследование достигло своего предела и все зацепки исчерпаны», добавила прокуратура.
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Великобритания расширила санкции против России. В них внесли Светлану Кривоногих, которую называют любовницей Путина. Минфин США, напротив, исключил из санкционного списка Григория Лепса, пишет «Коммерсант».
В мире
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Число погибших после землетрясения в Турции и Сирии превысило 9 тыс. человек, пишет ВВС. Из под завалов сегодня удалось спасти шестилетнего мальчика в Турции.
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Американский журналист опубликовал расследование о том, что американские диверсанты по заданию Байдена взорвали «Северный поток». Белый дом и ЦРУ это отрицают.
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Казахстан изменил правила пребывания. Теперь иностранцам нужно будет оформлять ВНЖ по загранпаспорту — раньше это можно было делать и по национальному документу. Однако для получения разрешения на временное пребывание можно использовать национальные документы, уточнило «Вот так».
*Владимира Кара-Мурзу «Мемориал и «Международный Мемориал» Минюст России считает «иноагентами».