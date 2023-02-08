Главные новости политики 8 февраля

«Глава ЛНР»‎ Леонид Пасечник назвал «очень сложной»‎ ситуацию на фронте в Луганской области: в районе Сватово, Кременной, Лисичанска, Рубежного, Троицкого. По его информации, ВСУ изменили тактику и накапливают резервы на границе с Луганской областью для контратаки.

Президент Украины выступил в парламенте Великобритании. Он призвал поставить Киеву истребители. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил начать обучение пилотов ВСУ как можно скорее, а Минобороны должно поверить, какие самолеты страна может поставить Украине. Завтра Зеленский в Париже встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

«К большому нашему сожалению, враг накапливает там достаточные резервы и силы, чтобы контратаковать и вернуть утраченные территории»‎, — цитирует его ТАСС.

Мобилизованных из Тувы, пожаловавшихся на унижения и угрозы со стороны военных «ДНР»‎, переведут в другое подразделение.

Отказывающихся отправляться на фронт заключенных запугивают : на них обещают открыть новые уголовные дела. Тем, кто готов вступить в ряды ЧВК «Вагнер»‎, еще в СИЗО обещают закрыть уголовные дела.

«В результате повреждений отсутствует электроснабжение в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи. По предварительной информации пострадавших нет»‎, — написал Старовойт.

МИД России предупредил о возможном военном столкновении с США. Причина — «гибридная война»‎ и нарушение США договора о сокращении наступательных вооружений.

В Харьковской области обстреляны Волчанск и Варваровка. Четыре человека ранены, в том числе 10-летний ребенок. Минобороны России сообщило, что в районе Харькова уничтожило авиационный цех.

Министр иностранных дел Сергей Иванов, представитель Минобороны Игорь Конашенков и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя не пришли на заседание по делу Дмитрия Иванова — автора Telegram-канала «Протестный МГУ. Его обвиняют в «фейках»‎ про армию.

В «Современнике»‎ отменили последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой. В декабре ей угрожали «вагнеровцами»‎ из-за антивоенной позиции.

В Челябинске суд выписал 120 тыс. рублей штрафа за «дискредитацию армии»‎. Полиция нашла четыре «правонарушения». В одном протоколе указаны сразу четыре видео. Одно из них — эпизод № 160 «Масяни»‎.

Мосгорсуд утвердил решение о незаконности сделки по передаче офиса «Мемориала»‎* на Каретном ряду в Москве. Этот офис находился в собственности «Международного Мемориала»‎* с 2005 года, но после ликвидации организации его передали научно-исследовательскому и просветительскому центру «Мемориал»*.

Журналисты-расследователи изучили утечку данных из структуры Роскомнадзора — «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ). Ведомство превратилось в главный цензурный орган Кремля: сотрудники ГРЧЦ отслеживают публикации в соцсетях о здоровье Путина, протестных настроениях, собирают досье на журналистов и издания, создают «ботоферму»‎ и учат искусственный интеллект автоматически определять «дискредитацию армии»‎ в соцсетях.. Многие после «справок»‎ от ГРЧЦ признаны «иноагентами» или стали фигурантами антивоенных уголовных и административных дел‎.

От гражданства России в 2022 году отказались 4306 человек. Это максимум за три года, но меньше, чем в 2019 году.

В правительстве планируют повысить налоги для бизнеса. Это должно стать одной из мер по борьбе с растущим дефицитом бюджета. Предложения о налогах ждут от Российского союза промышленников и предпринимателей, но в РСПП пытаются противостоять этой идее. Это может быть разовая выплата, Минфин не поддержал увеличение налогов сейчас, пишет РБК.

Прокурор Нидерландов Дигн ван Бетцелар считает, что Владимир Путин мог лично отдать приказ о поставке «Бука»‎ в Донецкую область. Из него сбили пассажирский боинг рейса МН17. Но «расследование достигло своего предела и все зацепки исчерпаны», добавила прокуратура.