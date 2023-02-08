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#Новости

Главные новости политики 8 февраля

08.02.2023

На фронте: Зеленский попросил истребители в Великобритании, Сунак поручил начать обучение украинских пилотов, Пасечник назвал сложной ситуацию в Луганской области 
Репрессии: выяснилось, как структура РКН следит россиянами, Кара-Мурзе* продлили арест, «фейками»‎ об армии признали мультфильм «Масяня»‎
В России: от российского гражданства отказались больше 4,3 тыс. человек, правительство может увеличить налоги предпринимателям
В мире: в Турции число погибших после землетрясения превысило 9 тыс. человек, подрыв «Северных потоков»‎ назвали диверсией США, Казахстан изменил правила оформления ВНЖ

На фронте

  • Президент Украины выступил в парламенте Великобритании. Он призвал поставить Киеву истребители. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил начать обучение пилотов ВСУ как можно скорее, а Минобороны должно поверить, какие самолеты страна может поставить Украине. Завтра Зеленский в Париже встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. 

  • «Глава ЛНР»‎ Леонид Пасечник назвал «очень сложной»‎ ситуацию на фронте в Луганской области: в районе Сватово, Кременной, Лисичанска, Рубежного, Троицкого. По его информации, ВСУ изменили тактику и накапливают резервы на границе с Луганской областью для контратаки. 

«К большому нашему сожалению, враг накапливает там достаточные резервы и силы, чтобы контратаковать и вернуть утраченные территории»‎, — цитирует его ТАСС.

  • Отказывающихся отправляться на фронт заключенных запугивают: на них обещают открыть новые уголовные дела. Тем, кто готов вступить в ряды ЧВК «Вагнер»‎, еще в СИЗО обещают закрыть уголовные дела. 

  • Мобилизованных из Тувы, пожаловавшихся на унижения и угрозы со стороны военных «ДНР»‎, переведут в другое подразделение. 

  • Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле района подстанции в Теткино. Было 8 прилетов.

«В результате повреждений отсутствует электроснабжение в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи. По предварительной информации пострадавших нет»‎, — написал Старовойт. 

  • В Харьковской области обстреляны Волчанск и Варваровка. Четыре человека ранены, в том числе 10-летний ребенок. Минобороны России сообщило, что в районе Харькова уничтожило авиационный цех. 

  • МИД России предупредил о возможном военном столкновении с США. Причина — «гибридная война»‎ и нарушение США договора о сокращении наступательных вооружений.  

Репрессии

  • Журналисты-расследователи изучили утечку данных из структуры Роскомнадзора — «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ). Ведомство превратилось в главный цензурный орган Кремля: сотрудники ГРЧЦ отслеживают публикации в соцсетях о здоровье Путина, протестных настроениях, собирают досье на журналистов и издания, создают «ботоферму»‎ и учат искусственный интеллект автоматически определять «дискредитацию армии»‎ в соцсетях.. Многие после «справок»‎ от ГРЧЦ признаны «иноагентами» или стали фигурантами антивоенных уголовных и административных дел‎. 

  • Владимира Кара-Мурзу* оставили под стражей до 12 марта. 

  • Сайт Московской Хельсинкской группы заблокировали из-за «неоднократных публикаций недостоверной и дискредитирующей информации об армии».

  • Мосгорсуд утвердил решение о незаконности сделки по передаче офиса «Мемориала»‎* на Каретном ряду в Москве. Этот офис находился в собственности «Международного Мемориала»‎* с 2005 года, но после ликвидации организации его передали научно-исследовательскому и просветительскому центру «Мемориал»*.

  • В Челябинске суд выписал 120 тыс. рублей штрафа за «дискредитацию армии»‎. Полиция нашла четыре «правонарушения». В одном протоколе указаны сразу четыре видео. Одно из них — эпизод № 160 «Масяни»‎.

  • В «Современнике»‎ отменили последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой. В декабре ей угрожали «вагнеровцами»‎ из-за антивоенной позиции. 

  • Министр иностранных дел Сергей Иванов, представитель Минобороны Игорь Конашенков и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя не пришли на заседание по делу Дмитрия Иванова — автора Telegram-канала «Протестный МГУ. Его обвиняют в «фейках»‎ про армию. 

  • Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу запросили 23 года колонии строгого режима. 

В России

  • От гражданства России в 2022 году отказались 4306 человек. Это максимум за три года, но меньше, чем в 2019 году. 

  • В правительстве планируют повысить налоги для бизнеса. Это должно стать одной из мер по борьбе с растущим дефицитом бюджета. Предложения о налогах ждут от Российского союза промышленников и предпринимателей, но в РСПП пытаются противостоять этой идее. Это может быть разовая выплата, Минфин не поддержал увеличение налогов сейчас, пишет РБК.

  • Прокурор Нидерландов Дигн ван Бетцелар считает, что Владимир Путин мог лично отдать приказ о поставке «Бука»‎ в Донецкую область. Из него сбили пассажирский боинг рейса МН17. Но «расследование достигло своего предела и все зацепки исчерпаны», добавила прокуратура. 

  • Великобритания расширила санкции против России. В них внесли Светлану Кривоногих, которую называют любовницей Путина. Минфин США, напротив, исключил из санкционного списка Григория Лепса, пишет «Коммерсант»‎. 

В мире

  • Число погибших после землетрясения в Турции и Сирии превысило 9 тыс. человек, пишет ВВС. Из под завалов сегодня удалось спасти шестилетнего мальчика в Турции. 

  • Американский журналист опубликовал расследование о том, что американские диверсанты по заданию Байдена взорвали «Северный поток»‎. Белый дом и ЦРУ это отрицают. 

  • Казахстан изменил правила пребывания. Теперь иностранцам нужно будет оформлять ВНЖ по загранпаспорту — раньше это можно было делать и по национальному документу. Однако для получения разрешения на временное пребывание можно использовать национальные документы, уточнило «Вот так»‎. 

*Владимира Кара-Мурзу «Мемориал и «Международный Мемориал»‎ Минюст России считает «иноагентами»‎. 



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