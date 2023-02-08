Утечка из РКН: как чиновники составляют досье на журналистов, мониторят протестные настроения и отношение к Путину

«Настоящее время»*, «Агентство»** и исследовательский проект «Системы» опубликовали расследование по данным утечки из структуры Роскомнадзора — «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ). Ведомство превратилось в главный цензурный орган Кремля: сотрудники ГРЧЦ отслеживают публикации в соцсетях о здоровье Путина, протестных настроениях, собирают досье на журналистов и издания. Многие после «справок» от ГРЧЦ признаны «иноагентами» или стали фигурантами антивоенных уголовных и административных дел.
Данные предоставила белорусская группа хакеров «Киберпартизаны». Они смогли получить доступ и скачать терабайты документов и переписок ГРЧЦ. Это стало крупнейшей утечкой в истории структуры.
В 2019 году ГРЧЦ начал использовать «Кабинет оперативного взаимодействия» — внутренний мессенджер. В нем чиновники могут удобно общаться с ФСБ, МВД, ФСО, Росгвардией и РКН. В нем есть несколько групп по «темам». В одну они собирают справки на лидеров общественного мнения, в другую — отчеты о «протестных настроениях», экстремизме, межнациональных конфликтах. В личных сообщениях они пересылают работникам Генпрокуратуры ссылки на посты россиян с «фейками» о российской армии. С февраля 2022 года выявлено 160 тыс. «фейков».
Помимо граждан России, они следят за жителями украинских территорий, занятых российскими войсками: анализируют их настроения, в том числе по соцсетям.
Они же составляют доносы на независимые медиа и журналистов. Если они находят ссылки на преступления российских военных в Украине — то оперативно отправляют их в «Яндекс» на удаление.
Отдельной темой выделен «негатив о Путине», особенно сообщения о состоянии его здоровья. За этим следят ежедневно. Посты с оскорблениями российского президента учат искать искусственный интеллект (ИИ). Для этого же его учат искать изображения с «крабом», «молью» и «вампиром».
Это не единственная сфера, где используют ИИ. В ГРЧЦ работают над совершенствованием слежки. ИИ планируют учить распознавать людей на видео с массовых мероприятий, автоматически искать «дискредитацию армии» и «фейки». Для оптимизации создают «ботоферму».
Еще одно «направление» их работы — слежка и создание досье на независимые медиа и журналистов. Они собирают данные о соцсетях, постах журналистов, ссылки на их публикации. В справках на каждого человека есть место рождения, дата рождения и другие сведения. При этом досье на независимых журналистов начали готовить задолго до того, как Минюст начали массово признавать «иноагентами» физлиц. В нескольких случаях «иноагентами» признавали всего через несколько дней после очередной справки от ГРЧЦ.
Фото: ТАСС,
*«Настоящее время» Минюст России считает «иноагентом».
**«Агентство» российские власти считают «нежелательной организацией».