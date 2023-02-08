Утечка из РКН: как чиновники составляют досье на журналистов, мониторят протестные настроения и отношение к Путину

«Настоящее время»‎*, «Агентство»‎** и исследовательский проект «Системы»‎ опубликовали расследование по данным утечки из структуры Роскомнадзора — «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ). Ведомство превратилось в главный цензурный орган Кремля: сотрудники ГРЧЦ отслеживают публикации в соцсетях о здоровье Путина, протестных настроениях, собирают досье на журналистов и издания. Многие после «справок»‎ от ГРЧЦ признаны «иноагентами» или стали фигурантами антивоенных уголовных и административных дел‎.

Данные предоставила белорусская группа хакеров «Киберпартизаны». Они смогли получить доступ и скачать терабайты документов и переписок ГРЧЦ. Это стало крупнейшей утечкой в истории структуры.

В 2019 году ГРЧЦ начал использовать «Кабинет оперативного взаимодействия»‎ — внутренний мессенджер. В нем чиновники могут удобно общаться с ФСБ, МВД, ФСО, Росгвардией и РКН. В нем есть несколько групп по «темам»‎. В одну они собирают справки на лидеров общественного мнения, в другую — отчеты о «протестных настроениях», экстремизме, межнациональных конфликтах‎. В личных сообщениях они пересылают работникам Генпрокуратуры ссылки на посты россиян с «фейками»‎ о российской армии. С февраля 2022 года выявлено 160 тыс. «фейков»‎.

Помимо граждан России, они следят за жителями украинских территорий, занятых российскими войсками: анализируют их настроения, в том числе по соцсетям.

Они же составляют доносы на независимые медиа и журналистов. Если они находят ссылки на преступления российских военных в Украине — то оперативно отправляют их в «Яндекс»‎ на удаление.

Отдельной темой выделен «негатив о Путине»‎, особенно сообщения о состоянии его здоровья. За этим следят ежедневно. Посты с оскорблениями российского президента учат искать искусственный интеллект (ИИ). Для этого же его учат искать изображения с «крабом»‎, «молью»‎ и «вампиром»‎.

Это не единственная сфера, где используют ИИ. В ГРЧЦ работают над совершенствованием слежки. ИИ планируют учить распознавать людей на видео с массовых мероприятий, автоматически искать «дискредитацию армии»‎ и «фейки»‎. Для оптимизации создают «ботоферму»‎.

Еще одно «направление»‎ их работы — слежка и создание досье на независимые медиа и журналистов. Они собирают данные о соцсетях, постах журналистов, ссылки на их публикации. В справках на каждого человека есть место рождения, дата рождения и другие сведения. При этом досье на независимых журналистов начали готовить задолго до того, как Минюст начали массово признавать «иноагентами» физлиц. В нескольких случаях «иноагентами» признавали всего через несколько дней после очередной справки от ГРЧЦ.

Фото: ТАСС,

*«Настоящее время»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.

**«Агентство»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.