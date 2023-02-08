Американский журналист опубликовал расследование о подрыве «Северных потоков»‎ американскими диверсантами

Американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о подрыве американскими диверсантами «Северных потоков»‎. РБК пишет, что публикация была в созданном за пару часов до этого блоге. РИА Новости утверждает, что Херш подтвердил авторство статьи. Белый дом и ЦРУ отрицают обвинения.

Херш — лауреат Пулитцеровской премии, пяти премий Джорджа Поллока и премии Джорджа Оруэлла. Он ссылается на анонимные источники. По их данным, операция вызвала споры в командовании ВС США и администрации Джо Байдена. При этом группу по противодействию российской СВО в Украине создали еще в конце 2021 года, руководил ею советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он дал понять, что приказ разработать операцию по разрушению «Северных потоков»‎ дал Байден.

Диверсию провели при поддержке спецслужб Норвегии. Взрывные устройства заложили водолазы ВМС США во время учений НАТО в июне 2022 года. В сентябре их привели в действие дистанционно — радиосигнал подал сброшенный с норвежского самолета радиобуй.

В Белом доме назвали информацию «ложью и полной выдумкой». Представитель ЦРУ Тэмми Торп заявила, что «эти утверждения полностью и абсолютно ложные».

Представитель российского МИД Мария Захарова отказалась комментировать статью. Она добавила, что Россия и ранее говорила о вовлеченности США и НАТО.

«Мы также регулярно отмечали нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование и противодействие участию в нем России. И это несмотря на то, что наша страна понесла огромные издержки. Все эти факты теперь должны комментировать в Белом доме»‎, — сказала Захарова.