Американский журналист опубликовал расследование о подрыве «Северных потоков»‎ американскими диверсантами

Американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о подрыве американскими диверсантами «Северных потоков». РБК пишет, что публикация была в созданном за пару часов до этого блоге. РИА Новости утверждает, что Херш подтвердил авторство статьи. Белый дом и ЦРУ отрицают обвинения.
Херш — лауреат Пулитцеровской премии, пяти премий Джорджа Поллока и премии Джорджа Оруэлла. Он ссылается на анонимные источники. По их данным, операция вызвала споры в командовании ВС США и администрации Джо Байдена. При этом группу по противодействию российской СВО в Украине создали еще в конце 2021 года, руководил ею советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он дал понять, что приказ разработать операцию по разрушению «Северных потоков» дал Байден.
Диверсию провели при поддержке спецслужб Норвегии. Взрывные устройства заложили водолазы ВМС США во время учений НАТО в июне 2022 года. В сентябре их привели в действие дистанционно — радиосигнал подал сброшенный с норвежского самолета радиобуй.
В Белом доме назвали информацию «ложью и полной выдумкой». Представитель ЦРУ Тэмми Торп заявила, что «эти утверждения полностью и абсолютно ложные».
Представитель российского МИД Мария Захарова отказалась комментировать статью. Она добавила, что Россия и ранее говорила о вовлеченности США и НАТО.
«Мы также регулярно отмечали нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование и противодействие участию в нем России. И это несмотря на то, что наша страна понесла огромные издержки. Все эти факты теперь должны комментировать в Белом доме», — сказала Захарова.