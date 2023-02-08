Зеленский попросил поставить истребители, выступая в британском парламенте

Президент Украины Владимир Зеленский выступил сегодня в Вестминстере парад членами британского парламента, передает ВВС. Он договорился об обучении украинских военных, благодарил за поддержку Киева и просил истребители.

Спикеру парламента Великобритании Зеленский подарил шлем украинского пилота с надписью: «У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы её защитить»‎.

В своей речи президент Украины поблагодарил Великобританию за поддержку с самых первых дней боев, планы по передаче 14 танков. Он призвал союзников поставить Киеву боевые самолеты и создать специальный трибунал против российского руководства.

«Россия проиграет. Любой агрессор проиграет. Наша победа изменит мир, и эти перемены давно нужны миру»‎, — сказал Зеленский.

DW* сообщила, что обучение украинских пилотов Великобритания планирует начать уже весной. Минобороны страны поручено выяснить, какие самолеты могут передать Украине.

«Мы надеемся принять первых украинских пилотов для обучения весной, мы хотим начать обучение как можно скорее»‎, — рассказали в пресс-службе премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Позже Зеленский встретился в Букингемском дворце с королем Карлом III. Вечером он планирует вылететь в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Фото:Минюст России считает «иноагентом».