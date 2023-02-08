Сайт МХГ заблокировали из-за «недостоверной и дискредитирующей информации об армии»

Сайт Московской Хельсинкской группы заблокировали 7 февраля. «ОВД-Инфо»‎* уточнил, что причиной блокировки стали «неоднократные публикации недостоверной и дискредитирующей информации об армии».

Исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева рассказала РБК, что организация не получала предостережений и предупреждений от надзорных органов.

25 января суд ликвидировал Московскую Хельсинскую группу. Поводом стали 11 нарушений, которые выявила проверка Минюста. Среди них была работа правозащитников за пределами Москвы, при этом сотрудники работали не от организации.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.