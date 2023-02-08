WP: Путин мог лично распорядиться о поставке «Бука»‎ в Донецкую область в 2014 году

The Washington Post сообщила, что международная группа следователей приостановила расследование уголовного дела о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines над Донецкой областью в 2014 году. Для нового судебного разбирательства недостаточно доказательств. Однако, по мнению голландской прокуратуры, «имеются веские основания полагать, что российский президент решил поставить» ракетный комплекс «Бук» украинским сепаратистам.

По словам прокурора Нидерландов Дигна ван Бетцелара, «расследование достигло своего предела и все зацепки исчерпаны». О причастности Владимира Путина прокуратура сообщила в своих выводах.

Пассажирский самолет сбили из «Бука»‎ 17 июля 2014 года. Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.

Однако «несмотря на то, что было обнаружено много новой информации о различных причастных лицах, доказательства на данный момент недостаточно конкретны, чтобы привести к новым судебным преследованиям», — добавили в прокуратуре.

Россия отрицала причастность к крушению рейса MH17. Голландский суд признал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), командира разведподразделения ГРУ ДНР Леонида Харченко и отставного офицера военной разведки России Сергея Дубинского виновными по делу о сбитом рейсе MH17. Их заочно приговорили к пожизненному сроку. Помимо прошедшего суда, Нидерланды и Украина предъявили иски к России в ЕСПЧ.