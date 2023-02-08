Лия Ахеджакова рассказала об отмене спектакля со своим участием

Спектакль с Лией Ахеджаковой в главной роли «Игра в джин»‎ отменил театр «Современник»‎. Об этом она рассказала «Новой газете»‎. Директор театра Юрий Кравец позвонил ей и сказал, что снял спектакль из-за шквала гневных писем в адрес артистки.

Секретарь директора театра подтвердила информацию. Посмотреть спектакль, по ее словам, можно будет «никогда»‎. Причина отмены, по ее словам, в «плохом самочувствии артистки»‎.

Лия Ахеджакова добавила журналистам, что очень хотела играть в этом спектакле. Она добавила, что получала после него поддержку зрителей и благодарность за гражданскую позицию. Это был последний спектакль с участием артистки в «Современнике». В театре она проработала 45 лет.

В декабре Выборгский дворец культуры Санкт-Петербурга переносил спектакль «Мой внук Вениамин» с участием Лии Ахеджаковой. До этого ей начали угрожать «вагнеровцами»‎ и травить за антивоенную позицию.

«У вас там в Питере все с головой в порядке? Про саму Лию Меджидовну я даже говорить не хочу. Жить в Израиле, ненавидеть Россию, поливать нашу страну говном, но на заработок приезжать… Если Ахеджакова будет выступать в сопровождении «музыкантов», то это может получиться очень неплохой перфоманс. Лия Меджидовна, а Вам нравится Вагнер?», — писали депутаты артистке.

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»