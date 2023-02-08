МИД России предупредил о возможном военном столкновении с США

МИД России опубликовал заявление о ДСНВ. Вашингтон и Москва обвиняли друг друга в нарушении положений договора о сокращении наступательных вооружений. МИД снова обвинил в проблемах по ДСНВ США и предупредил о возможном военном столкновении.

В МИД полагают, что США развязали против России «гибридную войну»‎. По поводу ДСНВ, Вашингтон игнорирует позицию Москвы, постоянно наращивает вооружения вопреки положениям договора, а двусторонние инспекции прекратились из-за действий и санкций США.

«США по сути развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. На этом фоне требования Вашингтона обеспечить, несмотря ни на что, возобновление инспекционной деятельности на российских объектах СНВ откровенно циничны, особенно в условиях, когда киевский режим попытался ударить по ним при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии со стороны США»‎, — предупредили в МИД,

Любые «позитивные знаки» или «шаги навстречу» по ДСНВ будут необоснованными, пока не прекратятся «враждебные действия»‎ США, добавили в МИД.