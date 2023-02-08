Великобритания ввела санкции против Светланы Кривоногих и еще 14 человек

ТАСС сообщил, что Великобритания внесла в санкционные списки Светлану Кривоногих, которую называют любовницей Владимира Путина. МИД Британии назвал ее владелицей акций в банке «Россия» и «Национальной Медиа Группе».
Помимо Кривоногих под санкции попали Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, и Павел Титов из «Деловой России». Ограничения ввели против журналиста Сергея Руднова, гендиректора «Аэростарт» Александра Мячина, экс-владельца Антипинского НПЗ Николая Егорова, Алексея Репика из «Р-фарм», Евгения Школова (системный оператор ЕЭС).
В список попали и российские компании, связанные с оборонно-промышленным комплексом и в сфере информационных технологий: «РТ-Комплект», «Оборонлогистика», «Универсалмаш», «Топаз», «Москомсвязь».