Великобритания ввела санкции против Светланы Кривоногих и еще 14 человек

ТАСС сообщил, что Великобритания внесла в санкционные списки Светлану Кривоногих, которую называют любовницей Владимира Путина. МИД Британии назвал ее владелицей акций в банке «Россия»‎ и «Национальной Медиа Группе»‎.

Помимо Кривоногих под санкции попали Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, и Павел Титов из «Деловой России»‎. Ограничения ввели против журналиста Сергея Руднова, гендиректора «Аэростарт»‎ Александра Мячина, экс-владельца Антипинского НПЗ Николая Егорова, Алексея Репика из «Р-фарм»‎, Евгения Школова (системный оператор ЕЭС).

В список попали и российские компании, связанные с оборонно-промышленным комплексом и в сфере информационных технологий: «РТ-Комплект»‎, «Оборонлогистика»‎, «Универсалмаш»‎, «Топаз»‎, «Москомсвязь»‎.