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Мосгорсуд признал незаконной передачу помещения «Международного Мемориала»‎* НИЦ «Мемориал»‎*

08.02.2023

Здание на Каретном ряду московские власти забрали в прошлом году

«ОВД-Инфо»‎* сообщило, что Мосгорсуд утвердил решение о незаконности сделки по передаче офиса «Мемориала»‎* на Каретном ряду в Москве. Этот офис находился в собственности «Международного Мемориала»‎* с 2005 года, но после ликвидации организации его передали научно-исследовательскому и просветительскому центру «Мемориал»*.

Правозащитники пытались обжаловать предыдущее решение суда, который признал сделку «мнимой»‎. В суде участвовал председатель правления «Мемориала»‎* Ян Рачинский. 

Защита настаивала, что решение суда первой инстанции незаконно и необоснованно. Несмотря на связь между организациями, обвинение не смогло доказать, что сделка мнимая. Как добавила SOTA, судья посчитала «очень странным»‎ пожертвование в 85 млн рублей, на которое было куплено здание. 

Ян Рачинский после суда назвал госполитику по увековечиванию памяти жертв репрессий имитацией. Работа «Мемориала»‎* по исследованию и документированию репрессий кажется государству ненужной, но необходима. Она будет продолжаться, обещает правозащитник.


Фото: SOTA  


*«ОВД-Инфо»‎, «Международный Мемориал»‎ и «Мемориал»‎ российские власти считают «иноагентами»‎, последние ликвидированы по решению суда.

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