Мосгорсуд признал незаконной передачу помещения «Международного Мемориала»‎* НИЦ «Мемориал»‎*

«ОВД-Инфо»* сообщило, что Мосгорсуд утвердил решение о незаконности сделки по передаче офиса «Мемориала»* на Каретном ряду в Москве. Этот офис находился в собственности «Международного Мемориала»* с 2005 года, но после ликвидации организации его передали научно-исследовательскому и просветительскому центру «Мемориал»*.
Правозащитники пытались обжаловать предыдущее решение суда, который признал сделку «мнимой». В суде участвовал председатель правления «Мемориала»* Ян Рачинский.
Защита настаивала, что решение суда первой инстанции незаконно и необоснованно. Несмотря на связь между организациями, обвинение не смогло доказать, что сделка мнимая. Как добавила SOTA, судья посчитала «очень странным» пожертвование в 85 млн рублей, на которое было куплено здание.
Ян Рачинский после суда назвал госполитику по увековечиванию памяти жертв репрессий имитацией. Работа «Мемориала»* по исследованию и документированию репрессий кажется государству ненужной, но необходима. Она будет продолжаться, обещает правозащитник.
Фото: SOTA
*«ОВД-Инфо», «Международный Мемориал» и «Мемориал» российские власти считают «иноагентами», последние ликвидированы по решению суда.