Мосгорсуд признал незаконной передачу помещения «Международного Мемориала»‎* НИЦ «Мемориал»‎*

«ОВД-Инфо»‎* сообщило, что Мосгорсуд утвердил решение о незаконности сделки по передаче офиса «Мемориала»‎* на Каретном ряду в Москве. Этот офис находился в собственности «Международного Мемориала»‎* с 2005 года, но после ликвидации организации его передали научно-исследовательскому и просветительскому центру «Мемориал»*.

Правозащитники пытались обжаловать предыдущее решение суда, который признал сделку «мнимой»‎. В суде участвовал председатель правления «Мемориала»‎* Ян Рачинский.

Защита настаивала, что решение суда первой инстанции незаконно и необоснованно. Несмотря на связь между организациями, обвинение не смогло доказать, что сделка мнимая. Как добавила SOTA, судья посчитала «очень странным»‎ пожертвование в 85 млн рублей, на которое было куплено здание.

Ян Рачинский после суда назвал госполитику по увековечиванию памяти жертв репрессий имитацией. Работа «Мемориала»‎* по исследованию и документированию репрессий кажется государству ненужной, но необходима. Она будет продолжаться, обещает правозащитник.

Фото: SOTA

*«ОВД-Инфо»‎, «Международный Мемориал»‎ и «Мемориал»‎ российские власти считают «иноагентами»‎, последние ликвидированы по решению суда.