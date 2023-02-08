Сергею Фургалу потребовали 23 года колонии строгого режима

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Приговор Сергею Фургалу огласят в Люберецком суде Подмосковья 10 февраля в 12:00 по московскому времени, передает ТАСС.

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Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прокуратура просит приговорить к 23 годам колонии строгого режима. На прошлой неделе присяжные признали его, как и других фигурантов, виновным и не заслуживающим снисхождения.

SOTA сообщила, что суд отказал сразу в двух ходатайствах защиты. Заседание не стали откладывать из-за болезни адвоката, а имена подписавшихся под письмом в поддержку экс-губернатора зачитывать не стали.

Обвиняемого Андрея Карепова прокурор просит приговорить к 22 годам строгого режима, Марата Кадырова — к 10,5 годам, Андрея Палея — к 17 годам. Их считают виновными в организации нескольких убийств, создании ОПГ и покушении на убийство.

Фото: Snusmumriken / SOTA