Пожаловавшихся на унижения со стороны военных «ДНР»‎ мобилизованных переведут в другое подразделение

Губернатор Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что мобилизованных переведут из «ДНР» в 55-ю бригаду. Они жаловались на угрозы со стороны военнослужащих Донецкой области.
По словам Ховалыга, основная часть мобилизованных из Тувы служит в 55-й бригаде.
«По существующим требованиям переход в расположение другой войсковой части — дело не быстрое, но надеюсь на оперативное решение», — написал он.
Ранее мобилизованные жаловались на угрозы и обращались к Минобороны и региональным властям с просьбой о переводе.
«Они стреляли в нас куда ни попадя, заставляли делать отжимания под дулами автоматов, говорили нам, что мы отсюда живыми не уйдем и что мы относимся к ДНР», — сказали мобилизованные.