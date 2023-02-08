Пожаловавшихся на унижения со стороны военных «ДНР»‎ мобилизованных переведут в другое подразделение

Губернатор Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что мобилизованных переведут из «ДНР»‎ в 55-ю бригаду. Они жаловались на угрозы со стороны военнослужащих Донецкой области.

По словам Ховалыга, основная часть мобилизованных из Тувы служит в 55-й бригаде.

«По существующим требованиям переход в расположение другой войсковой части — дело не быстрое, но надеюсь на оперативное решение»‎, — написал он.

Ранее мобилизованные жаловались на угрозы и обращались к Минобороны и региональным властям с просьбой о переводе.

«Они стреляли в нас куда ни попадя, заставляли делать отжимания под дулами автоматов, говорили нам, что мы отсюда живыми не уйдем и что мы относимся к ДНР»‎, — сказали мобилизованные.