В турецком городе Шанлыурфа из-под завалов достали живым шестилетнего мальчика

В Турции в городе Шанлыурфа из-под завалов достали живым шестилетнего мальчика Ахмета Аяза Абака. По данным агентства «Анадолу»,‎ он провел под обломками пятиэтажки больше 47 часов. Ребенка доставили в больницу.

Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов произошли в Турции и Сирии 6 февраля. В Турции объявлен семидневный траур по погибшим.

Число жертв в Турции достигло 5 894 человек, а в Сирии сообщили о более чем 1600 погибших. Ранены 34 810 жителей Турции, в Сирии — 3649 пострадавших.

Сегодня у южных берегов Турции произошло еще одно землетрясение. Магнитуда составила 4 балла. Очаг был в Средиземном море на глубине около 9 километров.