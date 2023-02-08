Адвоката Михаила Беньяша* признали «иноагентом»‎ за получение денег от организаций-«‎иноагентов»‎

Адвокат Михаил Беньяш* рассказал, за что его признали «иноагентом». Причиной Минюст указал получение денег от трех организаций, которые числятся в реестре «иноагентов». Выплаты были больше двух лет назад.
Все три раза адвокат заключал договоры на помощь третьим лицам. По договору со «Сферой»* он защищал двух граждан, подвергшихся гомофобным преследованиям. С «Мемориалом»* работал по жалобе в Чечне за отказ возбудить уголовное дело в отношении «некоего гражданина Кадырова Р.А.».
С «Апологией»* Беньяш сотрудничал по делу о защите Татьяны Захаровой, которую обвиняли в распространении «фейков», но не военных (ст. 207.2 УК).
«Сейчас она член совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края», — уточнил адвокат.
Помимо этого Минюст указал несколько небольших переводов от «ОВД-Инфо»*.
«Для многих я нацпредатель, демшиза и недруг, «а раз недруг — то повесить», но есть нюанс, который должен самую малость встревожить практикующую часть адвокатского сообщества. Все эти деньги — это белые адвокатские гонорары, прошедшие по белому адвокатскому счету, с которого, кроме всего прочего, я ещё и плачу взносы в палату. И если вот этого хватило, чтобы отинагентить адвоката, то коллегам, работающим (работавшим) с «Мемориалом»*, «Апологией»* или «Сферой»*, советую» приготовиться: вы следующие на убой», — считает адвокат.
*Михаила Беньяша, «Апологию», «Мемориал», «Сферу», «ОВД-Инфо» Минюст России считает «иноагентами».