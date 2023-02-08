Адвоката Михаила Беньяша* признали «иноагентом»‎ за получение денег от организаций-«‎иноагентов»‎

Адвокат Михаил Беньяш* рассказал, за что его признали «иноагентом»‎. Причиной Минюст указал получение денег от трех организаций, которые числятся в реестре «иноагентов»‎. Выплаты были больше двух лет назад.

Все три раза адвокат заключал договоры на помощь третьим лицам. По договору со «Сферой»‎* он защищал двух граждан, подвергшихся гомофобным преследованиям. С «Мемориалом»‎* работал по жалобе в Чечне за отказ возбудить уголовное дело в отношении «некоего гражданина Кадырова Р.А.»‎.

С «Апологией»‎* Беньяш сотрудничал по делу о защите Татьяны Захаровой, которую обвиняли в распространении «фейков»‎, но не военных (ст. 207.2 УК).

«Сейчас она член совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края»‎, — уточнил адвокат.

Помимо этого Минюст указал несколько небольших переводов от «ОВД-Инфо»‎*.

«Для многих я нацпредатель, демшиза и недруг, «а раз недруг — то повесить», но есть нюанс, который должен самую малость встревожить практикующую часть адвокатского сообщества. Все эти деньги — это белые адвокатские гонорары, прошедшие по белому адвокатскому счету, с которого, кроме всего прочего, я ещё и плачу взносы в палату. И если вот этого хватило, чтобы отинагентить адвоката, то коллегам, работающим (работавшим) с «Мемориалом»‎*, «Апологией»‎* или «Сферой»‎*, советую»‎ приготовиться: вы следующие на убой»‎, — считает адвокат.

*Михаила Беньяша, «Апологию»‎, «Мемориал»‎, «Сферу»‎, «ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентами»‎.