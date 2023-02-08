Отказывающимся отправляться на фронт заключенным угрожают новыми сроками

«Агентство»‎* выяснило, что отказывающимся вступить в ряды ЧВК «Вагнер»‎ заключенным угрожают новыми уголовными делами. Вербовка идет и в СИЗО: силовики обещают закрывать дела в случае согласия.

О новых способах давления журналистам рассказали юристы и правозащитники. Юрист Яна Гельмель рассказала, что такая практика была в колониях Самарской и Ростовской областей, Краснодарского края и на Северном Кавказе. Она считает, что такие методы понадобились из-за уменьшения числа заключенных, желающих отправиться на фронт.

«Приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают поднять старые дела 10-20 летней давности, по которым срок давности уже прошел, пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну», — сказала Гельмель.

Правозащитница из Перми также рассказала о давлении силовиков. Сына одной из женщин, с которой она поддерживает контакт, заставили отправиться в Украину, хотя ему оставалось всего пять месяцев срока.

Юристы говорят, что вербовка идет в тех регионах, которые находятся недалеко от украинской границы и откуда можно довести осужденных автомобилями.

Число участвующих в боях в Украине заключенных оценивали в 50 тыс. человек. Из них, по оценкам Ольги Романовой**, осталось около 10 тыс. человек. Остальные убиты, ранены или в плену.

*«Агентство»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.

**Ольгу Романову Минюст России считает «иноагентом»‎.