РБК: за прошлый год от российского гражданства отказались 4306 человек

В департаменте информации и печати МИД России рассказали РБК, что в 2022 году из российского гражданства вышли 4306 человек. Они оформляли документы в представительствах России за рубежом. Это число стало наибольшим за последние три года.

В 2020 году от российского гражданства отказались 3877 человек, а в 2020 — 4055. Больше отказов от гражданства России было только в 2019 году — процедуру оформили 4356 человек.

МВД отчитывалось, что в 2022 году в России отказались от гражданства 40 человек. Сколько таких случаев было в другие годы, в МВД сообщать не стали.

РБК также уточнило, что в 2022 году впервые за последние несколько лет было меньше тех, кто принял российское гражданство. Число новых граждан снизилось на 6,4% и составило чуть более 691 тыс. человек. В 2021 году российское гражданство получили больше 735 тыс. Человек.

Гражданство получали в 43% случаях граждане Украины. На втором месте оказались граждане Таджикистана, на третьем — Армении.