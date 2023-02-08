Правительство может увеличить налоги для бизнеса

The Bell* выяснил, что в правительстве планируют повысить налоги для бизнеса. Это должно стать одной из мер по борьбе с растущим дефицитом бюджета. Предложения о налогах ждут от Российского союза промышленников и предпринимателей, но в РСПП пытаются противостоять этой идее.

В декабре правительство предложило РСПП выделить в федеральный бюджет 400 млрд рублей, но затем сумму снизили до 200 млрд рублей. Автором идеи называют министра финансов Антона Силуанова, а с бизнесменами встречается первый вице-премьер Андрей Белоусов. Обсуждать предложения планируют на встрече РСПП в начале весны.

Проблемы начались из-за снижения курса рубля в начале весны 2022 года. Тогда предпринимателям разрешили не учитывать получившуюся бумажную прибыль. Теперь, после укрепления рубля к концу года, правительство планирует «вернуть»‎ недополученные доходы. Минфин и ФНС предлагали бизнесу «задним числом» доплатить налог на прибыль за 2022 год курсовой разницы. Выплаты, по оценкам РСПП, составят 1,8 трлн рублей налога на прибыль, из которых почти 270 млрд рублей попадет в федеральный бюджет.

*The Bell Минюст России считает «иноагентом»‎.