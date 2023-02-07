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Илью Яшина* перевели в Москву, в СИЗО «Медведь»‎

07.02.2023

Этапирование он назвал «мелкой пакостью»‎, в Москве политик знакомится с материалами дела

Вы меня наверное потеряли, друзья? А я уже в Москве. В той самой камере СИЗО «Медведь», из которой уехал перед Новым годом. 

Как вы догадываетесь, моё этапирование было не очень законным. Приговор еще не вступил в законную силу, мы ждём рассмотрения апелляции, а суд обязан ознакомить меня с материалами уголовного дела. Понятно, что ознакомление это возможно лишь в столице, поскольку материалы физически находятся здесь. Так что путешествие в Удмуртию было мелкой пакостью из серии «Ну что, дружок? По России кружок?»

Честно говоря, внутренне я уже смирился с тем, что ближайшие месяцы проведу в Ижевске. Но прилетела моя прекрасная защитница Мария Эйсмонт, строго посмотрела на местное начальство поверх очков и сказала: «Так, минуточку». Она дотошно зафиксировала нарушения, подписала у меня нужные заявления и сразу после праздников направила протест в московский суд. Там покрутили в руках закон, похмурились, но были вынуждены признать: да, права подсудимого Яшина нарушены, возвращайте его назад. И вот я уже трясусь в «столыпинке» по пути в Москву. 

Вроде пустячок, а приятно. Как минимум родителям будет проще попадать ко мне на свидания. Но про возвращение домой всё же шутить не надо. Цитируя группу «Пилот»: «Ой, не по мне такие дома».

Мой старый новый адрес для ФСИН-писем: 

https://fsin-pismo.ru/new/main/create/letter/department 

Город Москва

СИЗО-4 Медведь 

Яшин Илья Валерьевич 

1983 года рождения 


Оригинал.


*Илью Яшина Минюст России считает «иноагентом»‎.



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