ЕСПЧ присудил компенсацию 12-летней девочке, пережившей 23 допроса после сексуального насилия

ЕСПЧ присудил больше 33 тыс. евро компенсации 12-летней девочке. Она пережила сексуальное насилие, ее допрашивали о пережитом 23 раза. У нее после этого диагностировали депрессию с умеренным суицидальным риском, пишет «Новая газета Европа»‎.

Европейский суд признал это нарушением статьи Европейской конвенции по правам человека о запрещении пыток. Национальное законодательство, добавили в ЕСПЧ, не содержало запрета на вторичную травматизацию пострадавшей.

Насилие над ребенком с 6 до 11 лет совершали четверо взрослых мужчин, которые ночевали у ее родственницы. Один из них угрожал девочке убийством матери, если она расскажет о произошедшем.

Ребенка допрашивали не только следователи, но и адвокаты обвиняемых, эксперты, судьи и сами обвиняемые. Среди них была только одна женщина. Они спрашивали о том, почему она не кричала и не рассказывала взрослым в тот же день.

После того как у нее диагностировали пролонгированную депрессивную реакцию, ей не рекомендовали участвовать в следственных действиях. Но на допросы ее продолжили вызывать. После состояние ребенка пришло в повышенную тревожность, умеренную депрессию со средним уровнем суицидального риска.