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#Новости

В Тульской области из-за взрыва газа погибли четыре человека

07.02.2023

Разрушен подъезд многоэтажки

В городе Ефремов Тульской области в четырехэтажном жилом доме взорвался газ. Разрушен подъезд — в общей сложности восемь квартир.

По данным Baza, погибли четыре человека. ТАСС сообщает, что семерых удалось спасти из-под завалов. Под ними остается один человек. 

Пострадавших доставили в больницу. СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа. 

Очевидцы рассказывали, что на четвертом этаже сильно пахло газом. По данным «Вот так» за несколько минут до произошедшего женщина звонила внучке и просила ее вызвать оперативные службы. 


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