В Тульской области из-за взрыва газа погибли четыре человека

В городе Ефремов Тульской области в четырехэтажном жилом доме взорвался газ. Разрушен подъезд — в общей сложности восемь квартир.

По данным Baza, погибли четыре человека. ТАСС сообщает, что семерых удалось спасти из-под завалов. Под ними остается один человек.

Пострадавших доставили в больницу. СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа.

Очевидцы рассказывали, что на четвертом этаже сильно пахло газом. По данным «Вот так» за несколько минут до произошедшего женщина звонила внучке и просила ее вызвать оперативные службы.