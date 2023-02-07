В России возбудили первое уголовное дело об отсутствии маркировки «иноагента»‎

Юрист и правозащитник Павел Чиков сообщил, что в России впервые возбудили уголовное дело об отсутствии маркировки «иностранного агента» (ч.2 ст.330.1 УК РФ). Дело возбудили против координатора движения «Голос»* в Твери Артема Важенкова*: он не поставил «плашку» в постах в соцсетях.
Ранее его привлекали по административной статье за аналогичные «нарушения»: в марте и августе 2022 года. Уголовная статья предполагается за повторное нарушение — эту меру добавили в декабрьских поправках в закон об «иноагентах». Подобное дело расследовали в 2016 году в Ростове-на-Дону, но прекратили из-за отсутствия состава преступления.
В реестр «иноагентов» Важенкова* включили после сентябрьских выборов в Госдуму 2021 года вместе с 19 координаторами движения.
*«Голос» и Артема Важенкова Минюст России считает «иноагентами».