У главного конструктора «Союза»‎ соратники Навального* нашли особняк в Британии

Соратники Алексея Навального* опубликовали расследование о британской недвижимости главного конструктора «Союза»‎ Мкртича Окрояна. Помимо этого, у него есть компания, работающая в Польше и Великобритании. Его семья — резиденты Великобритании.

Компания «Союз»‎ производит двигатели для ракет, которые российские войска используют в Украине. Одна из них — Х-22 — разрушила подъезд девятиэтажного дома в Днепре, из-за чего погибли больше 40 человек. Такая же ракета ударила по ТЦ в Кременчуге, где погибли десятки человек. Х-22 предназначены для ударов по авианосцам.

Особняк в графстве Суррей семья Окрояна купила в 2020 году почти за 500 млн рублей. Им владеет 28-летняя дочь Окрояна Анна.

Адрес этой резиденции семья указывала в документах британской компании Bento Minerals Europe Limited. Ей владеют Окроян, его жена, дочь и сын — все они резиденты Великобритании. Bento Minerals Europe Limited занимается продажей бентонитовой глины для строительства и очистки воды. Брат конструктора Арутюн Окроян управляет филиалом Bento Minerals Europe Limited в Польше.

У жены и сына есть акции литейно-механического завода в Балашихе, где Мкртич — член совета директоров. Этот завод под санкциями, в отличие от «Союза»‎.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.