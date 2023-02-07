Выжившие в Макеевке мобилизованные пожаловались на командование

Мобилизованные, выжившие после обстрела ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь, записали обращение с жалобами на командование. Они говорят, что два дня после удара по зданию они жили как придется, а командиры не могли собрать их и вывезти в безопасное место, пишет ASTRA.

«Мы мобилизованные 1444-го полка, первый батальон. Наш батальон был частично разбит в новогоднюю ночь в городе Макеевка в здании ПТУ № 19. В результате данного инцидента в течение двух суток нам приходилось проживать в чем придется и где придется, так как командование не могло собрать и вывезти личный состав в безопасное место», — говорится в обращении.

Военный также говорит, что сейчас солдат также возят в непонятных направлениях «без каких-либо задач и пояснений». Сейчас они в палаточном лагере, куда прибыли 5 февраля. Здесь их начали расформировывать по другим подразделениям.

Военнослужащие просят отреагировать на их обращение. Потому что командование не ценит их как «слаженное подразделение, которое некоторые неприятные ситуации прошло полным составом и сблизилось, как семья»‎.

После атаки на ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь погибли, по официальным данным, 89 человек. Большинство из них — мобилизованные. ВВС составила свой список погибших — в нем уже более 100 имен.